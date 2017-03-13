В Прикамье за выходные дни в авариях пострадали 12 человек

12 человек получили травмы в авариях на дорогах Прикамья за пятницу и выходные дни. Как сообщили в МВД, всего произошло 11 ДТП, выявлено 5800 нарушений ПДД.

«Сотрудники Госавтоинспекции задержали 152 водителя с признаками опьянения. Из них 42 автомобилиста — в Перми, 10 — в Соликамске, 6 — в Березниках, 6 — в Кунгуре», — рассказали в ведомстве.

Кроме этого, стражи порядка задержали 95 автомобилистов без водительского удостоверения, нарушили ПДД 350 пешеходов.