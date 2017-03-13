В Чайковском приостановили работу бюджетного учреждения из-за административного нарушения

В учреждении уволили гражданина Украины. При этом в соответствующие органы об этом факте вовремя не сообщили. В соответствии с Федеральным законом работодатель обязан уведомлять контролирующую службу о заключении или прекращении трудового договора с иностранным гражданином в срок, не превышающий трех рабочих дней.

Суд постановил, что организация «Водолей» допустила нарушение действующего законодательства. В качестве наказания деятельность учреждения приостановлена на 14 дней, помещения опечатаны.

На протяжении всего срока административного наказания судебный пристав будет проверять исполнение решения суда.