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10:18 (мск), источник: Новости Перми

В Чайковском приостановили работу бюджетного учреждения из-за административного нарушения

МБУ «Водолей», занимающееся сбором, очисткой и распределением воды, нарушило миграционное законодательство. За это работу организации остановили на 14 дней.

В учреждении уволили гражданина Украины. При этом в соответствующие органы об этом факте вовремя не сообщили. В соответствии с Федеральным законом работодатель обязан уведомлять контролирующую службу о заключении или прекращении трудового договора с иностранным гражданином в срок, не превышающий трех рабочих дней.

Суд постановил, что организация «Водолей» допустила нарушение действующего законодательства. В качестве наказания деятельность учреждения приостановлена на 14 дней, помещения опечатаны.

На протяжении всего срока административного наказания судебный пристав будет проверять исполнение решения суда.

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