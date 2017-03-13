В Омске готовят ливнёвки к весеннему сезону

Ливнёвки начали готовить к весеннему сезону в Омске. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

План подготовки объектов разработали по поручению мэра города. Сейчас рабочие занимаются вскрытием, прочитской и промывкой ливнёвок. Это, в первую очередь, касается дождеприемных колодцев, водоперепускных труб и лотково-канавочной сети.

«Необходимые работы идут хорошими темпами с опережением графика. Выполнено уже более 70% требуемых мероприятий, таким образом, подготовка к весеннему половодью ливневой канализации Омска находится в завершающей стадии. Так, на сегодня вскрыто около 2 200 дождеприемных колодцев, промыто 290 водоперепускных труб, очищено более 15 000 погонных метров ливневых сетей», — сообщил директор «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров.

В департаменте городского хозяйства мэрии напомнили, что обслуживанием ливнёвок в частном секторе должны заниматься сами жильцы.