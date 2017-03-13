Не все уфимцы довольны ценами на традиционных сельхозярмарках

Приглядеться, попробовать на вкус, да еще и поторговаться. Именно поэтому многие уфимцы и предпочитают магазинам сельхозярмарки. Чтобы продать скоропортящийся товар, продавцы нередко идут на уступки.

Так, например, литровую банку деревенской сметаны вместо 200 удалось купить за 170 рублей, а килограмм квашенной капусты за сто мы купили на 25 рублей дешевле. Овощи и фрукты также можно купить со скидкой. Некоторые фермеры признаются, осенний урожай они специально хранили до весны, чтобы сейчас продать подороже. Работать себе в убыток они не могут. Однако эти цены заметно выше магазинных. Получается в среднем килограмм картошки, например, или моркови в магазине можно купить на 10 рублей дешевле. И это несмотря на то, что цены на овощи и фрукты там за последнюю неделю тоже выросли.

Сами покупатели говорят, сегодня на ярмарки многие ходят не столько за ценой, сколько за натуральными продуктами. Именно мясная продукция пользуется особым спросом на ярмарках среди горожан. Кстати, мясо на ярмарке можно купить значительно дешевле, чем в магазине. Например, кг свинины стоит 220 рублей, говядины — 280. За чем еще стоит сходить на ярмарку, так это за маслом, медом и деревенскими яйцами. Тем более, что за качеством таких продуктов сегодня строго следят. Стоит отметить, что за последнее время существенно изменилась организация уличный ярмарок. Соблюдается все — от наличия контактов фермера до присутствия специалистов ветслужбы.