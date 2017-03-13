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10:13 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Не все уфимцы довольны ценами на традиционных сельхозярмарках

Среди уфимцев большой популярностью пользуются ярмарки выходного дня. Свежие, деревенские продукты фермеры привозят из разных районов республики — Илишевского, Караидельского, Зианчуринского, Аургазинского. Только цены на ярмарках за последнее время заметно поднялись. И ряд продуктов в магазинах можно купить значительно дешевле. Наш корреспондент Инна Горина побывала на ярмарке и выяснила что по чём.

Источник: ГТРК Башкортостан

Приглядеться, попробовать на вкус, да еще и поторговаться. Именно поэтому многие уфимцы и предпочитают магазинам сельхозярмарки. Чтобы продать скоропортящийся товар, продавцы нередко идут на уступки.

Так, например, литровую банку деревенской сметаны вместо 200 удалось купить за 170 рублей, а килограмм квашенной капусты за сто мы купили на 25 рублей дешевле. Овощи и фрукты также можно купить со скидкой. Некоторые фермеры признаются, осенний урожай они специально хранили до весны, чтобы сейчас продать подороже. Работать себе в убыток они не могут. Однако эти цены заметно выше магазинных. Получается в среднем килограмм картошки, например, или моркови в магазине можно купить на 10 рублей дешевле. И это несмотря на то, что цены на овощи и фрукты там за последнюю неделю тоже выросли.

Сами покупатели говорят, сегодня на ярмарки многие ходят не столько за ценой, сколько за натуральными продуктами. Именно мясная продукция пользуется особым спросом на ярмарках среди горожан. Кстати, мясо на ярмарке можно купить значительно дешевле, чем в магазине. Например, кг свинины стоит 220 рублей, говядины — 280. За чем еще стоит сходить на ярмарку, так это за маслом, медом и деревенскими яйцами. Тем более, что за качеством таких продуктов сегодня строго следят. Стоит отметить, что за последнее время существенно изменилась организация уличный ярмарок. Соблюдается все — от наличия контактов фермера до присутствия специалистов ветслужбы.

А также есть ответственные люди, готовые сопроводить например, пожилых людей или людей с ограниченными возможностями здоровья до транспорта. В течение дня сельхозярмарки посещают более 5 тысяч уфимцев. Некоторые знают, чтобы купить товар подешевле, лучше приходить на ярмарки после обеда. Тем не менее, многих высокие цены на продукты все-таки расстраивают. Ведь в свое время уличная торговля задумывалась как противодействие повышению цен на социально-значимые продукты в магазинах.

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