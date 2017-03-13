Росавиация утвердила льготные тарифы на авиабилеты для дальневосточников

Хабаровск, 13 марта, AmurMedia.

Росавиация утвердила планируемый объём перевозок программы субсидирования полетов из Центральной части России на Дальний Восток. По специальному тарифу планируется перевезти 447 тысяч пассажиров, на реализацию программы субсидирования из федерального бюджета выделено 2,9 млрд рублей. Выполнение полетов начнется, как и в прошлые годы, с 1 апреля, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт Росавиации.

В период с 1 апреля по 31 октября 10 российских авиаперевозчиков будут выполнять субсидируемые полеты по 50 направлениям с Дальнего Востока в европейскую часть страны, и дополнительно — по шести направлениям в пределах Дальневосточного федерального округа для перевозки детей в ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан». Это авиакомпании «Аэрофлот-российские авиалинии», «АЛРОСА», «ВИМ-АВИА», «Икар», «Норд Стар», «Северный ветер», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр» и «Якутия».

В соответствии с действующей редакцией постановления Правительства РФ от 29.12.2009 № 1095, с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении могут быть просубсидированы полеты по 67 направлениям. Билет по специальному тарифу могут приобрести граждане Российской Федерации: в возрасте до 23 лет; женщины в возрасте свыше 55 лет; мужчины в возрасте свыше 60 лет и инвалид I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.

Дополнительно с 1 января по 31 декабря текущего года субсидирование может осуществляться в отношении еще девяти направлений, расположенных в пределах Дальневосточного федерального округа. Действие специального тарифа на эти перевозки распространяется на граждан Российской Федерации в возрасте до 18 лет, имеющих путевки в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Океан».

Хабаровск — Екатеринбург, 6200 рублей (ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии»).

Хабаровск — Москва, 7200 рублей (АО «Авиакомпания «Аэрофлот-российские авиалинии», ООО «Северный ветер»).

Хабаровск — Новосибирск, 5700 рублей (АО «Авиакомпания «Аэрофлот-российские авиалинии», ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии», ПАО «Авиакомпания «Сибирь»).

Хабаровск — Санкт-Петербург, 7300 рублей (ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии»).

Хабаровск — Симферополь, 8000 рублей (ООО «Авиакомпания Икар»).

Хабаровск — Владивосток, 1800 рублей (АО «Авиакомпания «Аэрофлот-российские авиалинии», ПАО «Авиакомпания «Сибирь»).

Магадан — Хабаровск, 4000 рублей (АО «Авиакомпания «Аэрофлот-российские авиалинии», АО «Авиакомпания «Якутия»).