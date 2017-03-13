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10:37 (мск), источник: УралПолит.ру

Кушвинских чиновников обязали отремонтировать школу, где замерзали дети

КУШВА, 13 марта, ИА УралПолит.Ru. В Кушве прокуратура через суд обязала Управление образования городского округа обеспечить финансирование ремонта средней общеобразовательной школы № 4.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе областной прокуратуры, спортивный зал школы не соответствует требованиям законодательства. По результатам проверки прокуратура обратилась в Кушвинский городской суд с иском.

«Окна в спортивном зале заколочены деревянными рейками, оконные рамы ветхие, частично разрушены, с многочисленными щелями, стекла с многочисленными стыками, между оконными рамами есть части выпавших стекол, частично стекла заменены на поликарбонат, фрамуги не открываются», — пояснили в ведомстве.

Из-за щелей температура воздуха в зале ниже нормы, а поликарбонат вместо стекол снижает естественную освещенность зала.

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