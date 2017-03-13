В Пермском крае исчезают филины

В Пермском крае наблюдается сокращение численности филинов. Из 320 пар их осталось около 80-ти. Как считают ученые ПГНИУ, это обусловлено весенними пожарами и большим количеством бродячих собак, поскольку филины гнездятся на земле.

— После того как филин покинул свою гнездовую нишу, ее занял сапсан, тоже занесенный в Красную книгу Пермского края. В отличие от филина, он более терпим к присутствию человека. В Прикамье у него высокая кормовая база — питается массовыми видами птиц, такими как различные чайки, особенно озерная, — сказал профессор биологического факультета Пермского университета Александр Шепель.