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10:35 (мск), источник: Новости Перми

В Пермском крае исчезают филины

На сегодняшний день в регионе насчитывается около 80-ти пар этих птиц. По мнению ученых, их нишу могут занять сапсаны.

В Пермском крае наблюдается сокращение численности филинов. Из 320 пар их осталось около 80-ти. Как считают ученые ПГНИУ, это обусловлено весенними пожарами и большим количеством бродячих собак, поскольку филины гнездятся на земле.

— После того как филин покинул свою гнездовую нишу, ее занял сапсан, тоже занесенный в Красную книгу Пермского края. В отличие от филина, он более терпим к присутствию человека. В Прикамье у него высокая кормовая база — питается массовыми видами птиц, такими как различные чайки, особенно озерная, — сказал профессор биологического факультета Пермского университета Александр Шепель.

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