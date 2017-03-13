Более 100 спецназовцев ЦВО в Самарской области прошли испытание

В Самарской области около 120 военнослужащих соединения специального назначения Центрального военного округа успешно прошли испытание на право ношения голубого берета и тельняшки.

Спецназовцы совершили 20-километровый марш-бросок по пересеченной местности в боевой экипировке, прошли проверку стрессоустойчивости на психологической полосе и совершили прыжки с парашютом из вертолета Ми-8 с высоты 900 м.