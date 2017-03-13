Более 100 спецназовцев ЦВО в Самарской области прошли испытание
Они совершили 20-километровый
Они совершили 20-километровый
В Самарской области около 120 военнослужащих соединения специального назначения Центрального военного округа успешно прошли испытание на право ношения голубого берета и тельняшки.
Спецназовцы совершили 20-километровый
Всего в испытаниях принимали участие около 150 военнослужащих, которые несколько месяцев проходят военную службу в соединении специального назначения. Еще одна возможность сдать «экзамен» будет предоставлена военнослужащим до конца марта, сообщает