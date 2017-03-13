Учёные Иркутской области поддержали ИГУ в конкурсе за статус опорного вуза

Об этом 13 марта 2017 года сообщает пресс-служба ИНЦ. По мнению ведущих учёных региона, ИГУ соответствует требованиям, предъявляемым к вузам в рамках конкурса, а в случае получения нового статуса существенно повысит престиж местного высшего образования и сможет успешно конкурировать с другими российскими вузами.

Напомним, в прошлом году ни один из вузов Иркутской области не принял участие в конкурсе, хотя активно претендовали два — ИГУ и Байкальский государственный университет экономики и права (ныне — БГУ). Сейчас ИГУ готов подать документы для участия в конкурсе, но ему необходимо заручиться поддержкой научного сообщества и губернатора. Учёные своё слово сказали, теперь все ждут решения главы региона Сергея Левченко. Напомним, в одном регионе может быть только один опорный вуз.