В Новосибирске скончался известный педагог и дирижёр Илья Зайдентрегер

11 марта в Новосибирске на 92-м году жизни скончался известный педагог и дирижёр, заслуженный работник культуры Российской Федерации Илья Зайдентрегер, информация появилась на сайте Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки.

Илья Акимович Зайдентрегер — профессор (1997) кафедры народных инструментов НГК. В годы учебы в Оренбургском музыкальном училище и Ленинградской консерватории сформировался как оркестровый музыкант — скрипач, хормейстер и дирижер. Дирижёрский факультет Ленинградской консерватории окончил в 1951 г. (класс К. А. Ольхова).

В 1956 году в Кемерово создал городской симфонический оркестр.

С 1959 г. деятельность Ильи Акимовича связана с Новосибирской консерваторией. На кафедре народных инструментов он ведет класс дирижирования; создал учебное пособие «Хрестоматия по дирижированию». Более 50 человек получили в его классе квалификацию дирижера. В их числе — народный артист РФ, профессор НГК, художественный руководитель и главный дирижер оркестра народных инструментов ГТРК «Новосибирск» В. П. Гусев, заслуженный работник культуры РФ, заведующий кафедрой Кемеровского института культуры Г. И. Голицын, заслуженный артист РФ и Якутии Н. И. Кисленко, руководитель ансамбля «Кузбасс», профессор Кемеровского института культуры А. М. Таюкин и др.

Илья Акимович гастролировал как дирижер, выступал с сибирскими симфоническими оркестрами. Как опытный педагог оказывал методическую помощь преподавателям учебных заведений Сибири, участвовал в работе жюри конкурсов в качестве председателя, возглавлял жюри Первого международного конкурса дирижеров.

Прощание с маэстро пройдет 14 марта.