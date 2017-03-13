В Перми появился пеший патрульный, срывающий с номеров машин наклейки

Сотрудник, срывающий бумажки и «снежки» с номеров автомобилей в зоне платной парковки, появился в городе в феврале.

Как сообщает bc, человек пешком обходит платные парковки и смотрит, чтобы автомобильные номера припаркованных машин не были закрыты бумажками, тряпочками и снегом. Он очищает таблички, после чего номера нарушителей фотографирует камера одного из комплексов «Парк Райт».

По словам главы «Пермской дирекции дорожного движения» Максима Киса, в дальнейшем патрульному планируют выделить фотофиксатор, чтобы он мог сфотографировать номер нарушителя сразу после того, как очистил его.

Напомним, летом этого года зону платных парковок в Перми хотят расширить.