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10:53 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярск стал одним из лидеров по росту цен на бензин

При этом по сравнению с другими сибирскими городами цены на некоторые марки бензина в Красноярске даже ниже.

Источник: Reuters

Красноярск вошел в число лидеров по удорожанию бензина — об этом сообщает Росстат по итогам мониторинга производства нефтепродуктов и потребительских цен на них за неделю, с 27 февраля по 5 марта. Напомним, очередная волна подорожания бензина в Красноярске началась в начале этого года, тенденция эта продолжилась и весной.

За отчетную неделю рост цен на автомобильный бензин отмечался в 48 центрах субъектов Российской Федерации. По данным статистиков, в среднем по стране рост цен на бензин составил 0,2%. «Более всего цены на него увеличились в Твери, Салехарде, Красноярске и Уфе — на 0,6%. Снижение цен на бензин зафиксировано в Кызыле — на 0,6% и Чите — на 0,2%. В Москве и в Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%», — говорится в отчете статистиков.

При этом по сравнению с другими сибирскими городами цены на некоторые марки бензина в Красноярске даже ниже. Так, средняя цена литра самого популярного АИ-92 в Красноярске составляет 34,08 руб. за литр, в Новосибирске — 34,25, в Кемерово — 34,19. Дороже всего этот вид топлива стоит в Иркутске и Чите — 36,70 и 36,78 руб. соответственно.

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