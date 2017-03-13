Алиментщик из Хабаровского края выплатил 200 тысяч рублей после вмешательства приставов

Тогда пристав наложил ограничение на совершение регистрационных действий в отношении его недвижимого имущества. Должник как раз собирался продать квартиру, но из-за запрета не смог исполнить задуманное.

Через месяц алиментщик пришел в отдел судебных приставов и выплатил необходимую сумму, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УФССП России по краю.