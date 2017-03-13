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11:00 (мск), источник: Губерния онлайн

Алиментщик из Хабаровского края выплатил 200 тысяч рублей после вмешательства приставов

Житель района имени Лазо отказывался содержать своего ребенка. Долг алиментщика достиг 200 тысяч рублей.

Тогда пристав наложил ограничение на совершение регистрационных действий в отношении его недвижимого имущества. Должник как раз собирался продать квартиру, но из-за запрета не смог исполнить задуманное.

Через месяц алиментщик пришел в отдел судебных приставов и выплатил необходимую сумму, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УФССП России по краю.

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