Алиментщик из Хабаровского края выплатил 200 тысяч рублей после вмешательства приставов
Житель района имени Лазо отказывался содержать своего ребенка. Долг алиментщика достиг 200 тысяч рублей.
Житель района имени Лазо отказывался содержать своего ребенка. Долг алиментщика достиг 200 тысяч рублей.
Тогда пристав наложил ограничение на совершение регистрационных действий в отношении его недвижимого имущества. Должник как раз собирался продать квартиру, но
Через месяц алиментщик пришел в отдел судебных приставов и выплатил необходимую сумму, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на