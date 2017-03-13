Свалку на берегу реки Ушаковка отметили на интерактивной карте Иркутска

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) нанесли на интерактивную карту стихийную свалку на берегу реки Ушаковки и направили письмо в администрацию Иркутска с просьбой определить ответственных лиц и организовать уборку. Это уже 13-я свалка, которую нанесли общественники на интерактивную карту в рамках проекта общероссийского народного фронта «Генеральная уборка». Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ОНФ.

По словам координатора региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Сергея Апановича, с весенним таянием снега и льда весь накопившийся мусор попадет в воду реки Ушаковки.

«Кучи мусора, перемешанного со снегом, занимают несколько сотен кв. метров, а в некоторых местах мусор лежит на расстоянии всего лишь одного метра от уреза воды. В региональное отделение Народного фронта обратились жители домов нескольких улиц, прилегающих к одному из крупных рынков автозапчастей. Люди сообщили, что в нескольких метрах от реки расположены автосервисы, которые захламляют отходами и мусором берег реки. Все это наносит большой экологический ущерб городу и живущим здесь людям. В этом районе у горожан нет места для прогулок с детьми, берег теряет свою живописность и привлекательность. Это уже 13-я свалка, которую мы нанесли на интерактивную карту в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка», — отметил Сергей Апанович.

Активисты ОНФ Дарья Исаева и Джамиля Алирзаева по итогам рейда рассказали, что нет никаких сомнений в том, что гора мусора образовалась вследствие работы рынка, предоставляющего товары и услуги автомобильного сервиса. Прямо на склоне берега лежат банки, коробки и пластиковые упаковки от автозапчастей, бытовой мусор, видны потеки автомасел. При этом, неподалеку в полынье плавают утки, для которых загрязнение реки является губительным, подчеркнули общественницы.

По данным активистов, подобных свалок разного масштаба в Приангарье насчитывается несколько сотен. Общественники подчеркнули, что проект Народного фронта «Генеральная уборка» направлен на последовательную борьбу с незаконными, стихийными свалками и «серыми» мусорными полигонами.

Отметим, в 2017 году стартовал комплексный проект Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка». Его основным инструментом является интерактивная карта свалок. Любой пользователь, зайдя на сайт карта свалок, может обозначить незаконный полигон, стихийную свалку, прикрепить фото— и видеоинформацию, а также принять участие в ликвидации мусорных объектов. По каждой свалке общественники отправляют запросы в местные администрации и в надзорные органы. Пока на интерактивной карте в целом по стране преобладают красные отметки, которые обозначают недавно выявленные свалки. Чуть меньше желтых точек — по ним уже идет работа и есть понимание, каким образом и когда свалка будет ликвидирована. Активисты Народного фронта уверены, что с наступлением весеннего тепла на карте появится больше зеленых отметок, которые будут означать, что свалка убрана и на ее месте произведена рекультивация.