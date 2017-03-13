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11:02 (мск), источник: ИА Башинформ

14 и 15 марта в трех районах Уфы отключат воду

УФА, 13 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» 14 и 15 марта временно отключит холодную воду в трех районах башкирской столицы для проведения ремонтных работ.

Источник: Reuters

14 марта в Орджоникидзевском районе, с 10 до 17 часов будет отключено холодное водоснабжение в домах на ул. Кольцевая, 53, 53/1, 53/2, 55/1; ул. Максима Горького, 70/1.

В Кировском районе в этот же день, с 10 до 20 часов без холодной воды окажется дом № 90 по ул. Пугачева.

15 марта в Калининском районе, с 10 до 18 часов холодное водоснабжение будет недоступно в домах на ул. Маяковского, 8, 8/1, 10, 10/1, 10/2; ул. Победы, 7, 7/1, 9, 9/1, 9/2, сообщили на предприятии.

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