В Тольятти пройдет выездной прием замминистра здравоохранения

14 марта, во вторник, состоится выездной прием заместителя министра — руководителя департамента реализации законодательства в сфере здравоохранения С. Вдовенко (г. Тольятти, ул. Чайкиной, 32, ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника № 4», 1 этаж, актовый зал).

Напомним, выездные проходят в Автограде регулярно. Руководители регионального министерства принимают жителей города как на базе тольяттинских поликлиник, так и в администрации Центрального района Тольятти.

В ходе таких визитов, которые проходят раз в месяц, министр здравоохранения региона Г. Гридасов и его заместители Т. Сочинская и С. Вдовенко знакомятся с предложениями граждан, рассматривают жалобы и заявления пациентов больниц и общественных организаций, принимают совместные решения и неотложные меры по спорным вопросам.