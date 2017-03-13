Садоводы или огородники? Жители Селиванихи вышли защищать своё имущество на пикет

Валентина Васильевна Гаммер на пикет пришла с подругой. У обеих женщин участки в садоводстве «Автомобилист».

— Капитальные строения. Мы там проживаем летом, а многие и зимой. А сейчас так удобно — и автобус ходит, ну как можно лишать?

И таких — несколько тысяч. Все жители Селиванихи. Большинство получили свои заветные сотки на берегу Иркута ещё при Советском Союзе. И вот недавно люди узнали — теперь они не садоводы, а огородники. Так решили в Министерстве чрезвычайных ситуаций. Из-за того, что эта местность попадает в зону затопления, строить там жилые дома не рекомендуется. Новость вызвала народные волнения, мэр Иркутска поручил разобраться.

— Что мы сейчас предпримем, чтобы уже успокоить жителей? Буквально в конце марта—апреле мы вносим изменения в правила землепользования застройки. Это позволяет людям не менять никаких документов. У них остаётся зона садоводничества. Они продолжают регистрировать право собственности на свои дома. Ничего не меняется. Никаких рисков о том, что будет изъят участок или будет снесено строение, нет, — говорит руководитель аппарата администрации Иркутска Маргарита Ли.

Пока на площади Труда людям с плакатами объясняли, что с дачных участков их никто не прогонит, на улице Трактовой работал консультационный пункт. Взволнованные иркутяне шли туда семьями и поодиночке. Консультировал каждого главный архитектор областного центра. Заверил — владельцам участков спокойное проживание на их собственной земле гарантировано:

— С правом возведения жилого строения высотой до 12 метров по коньку кровли — это три этажа. Застройка 40% от земельного участка, минимальный размер 4 сотки, максимальный — 20. Ну и без особых разрешений — строительство вспомогательных построек: гараж, баня и другое, — говорит главный архитектор Иркутска Сергей Александров.

А инициативная группа дачников в ближайшее время направит письмо в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области об изменении границ, попадающих в зоны затопления и подтопления в пределах посёлка Горького. Тогда можно будет провести противопаводковые мероприятия: например, укрепить дамбу.