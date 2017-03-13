Пандусы на Второй эстакаде появятся в мае

Они строятся для удобства перемещения инвалидов, родителей с колясками в районе набережных Карбышева и Ветеранов, сообщает Радио «Маяк Калининград» (102,5 ФМ).

Работы по установке пандусов проводятся в рамках завершения строительства эстакады. Как пояснил председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин, также для ввода этого объекта и сдачи всей необходимой документации необходимо еще закончить установку почти полутора километров шумозащитных экранов. На сегодняшний день подрядчик выполняет работы по устройству оснований для них. В конце марта специалисты приступят к монтажу.

Параллельно идет работа по антикоррозийной защите материалов, всех элементов металлических конструкций моста, чтобы путепровод служил как можно дольше.

Напомним, мостовой переход через Старую и Новую Преголю уже 5 лет вынужденно эксплуатируется в условиях незавершенного строительства. К лету власти города надеются закрыть этой вопрос.