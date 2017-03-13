В Сочи стену городского пляжа украсили портретом Жака-Ива Кусто

Граффити на городском пляже «Маяк» создали художники из Белоруссии. Ранее они уже украсили городские стены Сочи изображениями Остапа Бендера и героев фильма «Приключения Шурика».

По словам художника, перед тем как создать портрет Жака-Ива Кусто, им пришлось очистить стены от старых граффити и рисунков. Процесс создания изображения занял у художников порядка 20 часов. В это же время художники организовали онлайн-трансляцию в интернете, где рассказывали о своих ранних работах и отвечали на вопросы пользователей.

Кроме изображения самого исследователя, стену также украсила его знаменитая цитата: «Если у человека появляется возможность вести необычную жизнь, он не имеет права от нее отказываться».