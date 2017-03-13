В Сочи стену городского пляжа украсили портретом Жака-Ива Кусто
В Сочи на городском пляже «Маяк» художники создали граффити с изображением французского исследователя
В Сочи на городском пляже «Маяк» художники создали граффити с изображением французского исследователя
Граффити на городском пляже «Маяк» создали художники из Белоруссии. Ранее они уже украсили городские стены Сочи изображениями Остапа Бендера и героев фильма «Приключения Шурика».
По словам художника, перед тем как создать портрет
Кроме изображения самого исследователя, стену также украсила его знаменитая цитата: «Если у человека появляется возможность вести необычную жизнь, он не имеет права от нее отказываться».