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15:31 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи стену городского пляжа украсили портретом Жака-Ива Кусто

В Сочи на городском пляже «Маяк» художники создали граффити с изображением французского исследователя Жака-Ива Кусто.

Граффити на городском пляже «Маяк» создали художники из Белоруссии. Ранее они уже украсили городские стены Сочи изображениями Остапа Бендера и героев фильма «Приключения Шурика».

По словам художника, перед тем как создать портрет Жака-Ива Кусто, им пришлось очистить стены от старых граффити и рисунков. Процесс создания изображения занял у художников порядка 20 часов. В это же время художники организовали онлайн-трансляцию в интернете, где рассказывали о своих ранних работах и отвечали на вопросы пользователей.

Кроме изображения самого исследователя, стену также украсила его знаменитая цитата: «Если у человека появляется возможность вести необычную жизнь, он не имеет права от нее отказываться».

Жак-Ив Кусто — французский исследователь Мирового океана, фотограф, режиссер, изобретатель, автор множества книг и фильмов.

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