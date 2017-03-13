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11:56 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгограде ищут родственников красноармейца Алексея Феничева, погибшего в Ленинградской области

Стало известно о важной находке в Ленинградской области. Члены поискового отряда обнаружили обломки советского бомбардировщика.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Как выяснилось, в составе экипажа был и наш земляк, уроженец Сталинграда Алексей Петрович Феничев. В нашем регионе развернулись масштабные поиски возможных родственников бойца, и уже есть некоторые зацепки, которые могут привести к успеху.

Топи и болота Ленинградской области. В этих местах в теплое время года работать поисковикам невозможно. Вездеход-буксировщик здесь называют мотособакой. Очень похож на собачью упряжку. В труднопроходимые места Кировского района можно попасть только на нем. Свидетельств падения здесь самолета никаких нет, а потому свою находку поисковики называют большой удачей. Через это болото они проходили случайно, и обычная проверка металлоискателем дала положительный результат. Поисковики обнаружили здесь обломки советского скоростного бомбардировщика СБ.

Константин Тарасов, специалист по авиации поискового отряда «Суворов»: «Самолет из 452-го скоростного бомбардировочного авиаполка. 26 сентября 1941 года сбит зенитной артиллерией противника в районе рабочего поселка № 8. Экипаж сгорел вместе с самолетом».

Самолет СБ — одна из самых передовых машин в годы войны, постоянно модернизировалась. Однако огромное их количество было потеряно в начале войны. Полк, которому принадлежал бомбардировщик, за месяц беспрерывных боев был выбит полностью. На данный момент на месте поисковой операции обнаружены останки двух человек и детали парашютных ранцев.

Андрей Летунов, военный комиссар Волгоградской области: «Они опознали по номеру шасси, по номерам самолета, что вылет боевого экипажа был в составе трех человек, и членом одного из экипажей был наш сталинградец. Мы имеем информацию, что он призывался со Сталинградской земли, из Кировского РВК, но пока ниточка обрывается в том, что мы не можем найти родственников».

Известно, что в 1939 году Алексей Феничев был призван на военную службу в воинскую часть, расположенную в Читинской области. Дальнейший путь бойца неизвестен, установить детали, возможно, смогут в государственном архиве министерства обороны, запрос туда уже отправлен. На сегодняшний день известно, что жил Алексей Петрович по адресу Сталгрэс, дом № 11, квартира № 5. Сегодня в Кировском районе Волгограда на месте того поселка осталось всего несколько домов.

Елена Борцова, помощник начальника отделения по работе с гражданами военного комиссариата Волгоградской области: «В этих самых домах еще сегодня живут люди. И вполне возможно, что есть те, которые жили там в 50-е годы, которые могут что-то помнить о самой семье Феничевых. Более-менее удовлетворительный ответ к нам пришел из архива волгоградского областного ЗАГСа. Мы получили сведения о том, что в 1974 году Феничева Елена Павловна, проживающая по улице Рабоче-Крестьянская в Ворошиловском районе, умерла. Она года рождения 1897, то есть потенциально она могла быть матерью нашего бойца».

Перед сотрудниками облвоенкомата стоит сложнейшая задача по крупицам собрать данные о человеке и, сложив их воедино, найти возможных родственников. Помочь в этом важном деле может любая информация о бойце или семье по фамилии Феничевы, которые жили в районе Сталгрэса. Сообщить ее необходимо в военный комиссариат Волгоградской области по телефону 33−10−39.

Останки летчика будут захоронены в Ленинградской области, и от успеха волгоградских специалистов зависит, смогут ли благодарные потомки поклониться подвигу своего предка.

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