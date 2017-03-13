Красноярцев предупредили о возможных подтоплениях

Продолжается расчистка ото льда русел рек, протекающих в Красноярске, чтобы избежать подтоплений во время паводка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Противопаводковые мероприятия сейчас идут во всех районах города. Ведется чистка подмостовых зон и пропускных труб.

В Советском районе определены проблемные участки. Это проезжие части улиц 9 Мая, Авиаторов, Молокова, 78 Добровольческой бригады, Краснодарской, Ястынской и др. Для откачки воды с проблемных участков дорог выделена специальная техника.

Для устранения угрозы затопления коммунально-энергетических сетей и подвальных помещений созданы аварийные бригады, готовые к оперативным выездам. В их состав входят слесари-сантехники, электромонтёры, сварщики и другие специалисты.

Проводятся профилактические рейды, на которых с жильцами частных домов, где есть риски подтопления, ведутся разъяснительные беседы о соблюдении мер безопасности, вручаются памятки.

«Уходящая зима была очень снежная, поэтому к возможным подтоплениям мы готовились основательно. В обязательном порядке в районе производится очистка ливневой канализации, водоприемных каналов, колодцев от снега, льда, мусора и грязи, при необходимости осуществляется ремонт», — прокомментировал руководитель администрации Советского района Владислав Логинов.

В случае подтопления жителям советуют обращаться по телефонам: 213−28−16, 213−30−13 или 005.