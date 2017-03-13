В аэропорту Калининграда заработала дополнительная линия справочной службы
В калининградском аэропорту «Храброво» заработала дополнительная линия справочной службы, сообщает
В калининградском аэропорту «Храброво» заработала дополнительная линия справочной службы, сообщает
Параллельно продолжит работать и привычный номер +7 (4012) 610−610.
«Для связи со справочной службой аэропорта “Храброво” пассажиры могут использовать любой из двух номеров. Номера справочной являются многоканальными, что позволяет справиться с высокой нагрузкой. При большой загруженности линии есть период ожидания, настроены голосовое приветствие и перераспределение входящих звонков», — говорят в «Храброво».
Новый телефон справочной службы: +7 (4012) 300−300.
Напомним, калининградский аэропорт «Храброво» с 15 марта меняет график работы.