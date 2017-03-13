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13:33 (мск), источник: НИА Самара

Самарцев приглашают на акции здоровья в ТЦ

В городе проведут Неделю здоровых привычек.

Активисты межрегиональной общественной организации «НЕФРО-ЛИГА» второй год подряд призывают население стать активными участниками «Недели здоровых привычек».

В период с 13 по 20 марта в Самаре пройдут образовательные акции, цель которых — предотвращение нефрологических заболеваний у детей и взрослых и формирование здорового образа жизни. В этом году активисты «НЕФРО-ЛИГИ» хотят обратить особое внимание на профилактику избыточного веса среди взрослых и детей. Вместе с волонтерами они проведут акции здоровья в торговых центрах и образовательных учреждениях, приуроченные ко Всемирному дню почки, пишет Самру.ру.

20 марта в Детском уронефрологическом центре в СОКБ и. В. Д. Середавина состоится тематический детский праздник с цирковым представлением и фотосессией. Профилактические акции также запланированы в поликлинике ГКБ № 8.

В течение «Недели здоровых привычек» волонтеры и врачи будут давать рекомендации горожанам по изменению образа жизни и формированию здоровых привычек для нормализации массы тела и профилактики нефрологических заболеваний. Среди них — употребление достаточного количества воды, ограничение потребления соли и отказ от курения, увеличение физической нагрузки, контроль артериального давления. Участники получат магниты, браслеты и листовки с рекомендациями.

Во время «Недели здоровых привычек» можно будет выложить в социальные сети фото и истории нормализации массы тела с хэштегами #неделяздоровыхпривычек, и #нефролига.

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