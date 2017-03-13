Станцию метро «Новопеределкино» украсят «древнерусские своды»

Сверху они будут закрыты перфорированными металлическими панелями с характерным «московским» узором. Благодаря такому световому решению можно будет менять цветность, создавая различные настроения и меняя внешний облик станции. Кроме того, это позволяет визуально расширить пространство подземного зала.

На фоне светящихся узоров детали основных конструкций сделаны минималистичными. Для покрытия пола используются плиты светлого гранита с добавлением полос темного магнезита, который отмечает планировочные оси помещений. Стены станции, вестибюлей, лестниц и переходов облицовываются панелями из алюмокомпозита.

Станция откроется на пересечении Боровского шоссе с улицей Шолохова в 2018 году. У нее будет два подземных вестибюля.