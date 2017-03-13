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12:12 (мск), источник: Интерфакс

В Москве выставили на торги здание у «дома с атлантами»

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU — Власти Москвы выставили на аукцион трехэтажное здание, расположенное возле дома купцов Расторгуевых («дома с атлантами») на Китай-городе, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Как уточняется, здание расположено по адресу: Подколокольный переулок, 4, стр. 5. Площадь трехэтажного нежилого объекта с подземным этажом превышает 900 кв.м. Выставленное на торги здание представляет собой часть комплекса строений. Назначение объекта свободное, обременения отсутствуют. Стартовая стоимость лота — 80 млн рублей.

Как сообщалось, соседнее строение (Подколокольный переулок, 4, стр. 7) было продано с аукциона в конце февраля 2017 года. Итоговая цена превысила стартовую почти в четыре раза.

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