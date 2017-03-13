Из-за ОРВИ на карантин закрыли одну школу и пять детсадов в Приангарье

В связи с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями приостановлен учебный процесс в одной школе и пяти детский садах, сообщает Роспотребнадзор Приангарья.

В настоящее время отмечается отрицательный темп прироста заболеваемости ОРВИ во всех возрастных группах населения. Так, за неделю в Иркутской области зарегистрирован 16481 случай заболевания, из них 12559 среди детей. В целом, по региону уровень заболеваемости находится ниже эпидемического порога на 46,6%.