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12:09 (мск), источник: ДЕЙТА

Виновника разлива нефтепродуктов ищут в Приморье

Администрация приморского города Артем просит жителей помочь найти виновника разлива нефтепродуктов, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

«Администрация Артемовского городского округа (АГО) принимает экстренные меры по ликвидации несанкционированного слива нефтепродуктов в ручей Зыбунный и просит жителей округа сообщить любую информацию по данному факту», — говорится в сообщении Артемовского городского округа.

Сегодня в администрации АГО состоялось заседание комиссии по ЧС и ПБ, на котором было принято решение признать ситуацию с разливом нефтепродуктов чрезвычайной локального характера.

«На основании акта обследования земельного участка, находящегося на территории в микрорайоне «Шахта Амурская», было установлено, что в ста метрах от трассы «Владивосток- Аэропорт», в направлении 1-го отделения совхоза «Артемовский», вдоль проезжей части грунтовой автодороги на повороте на улицу Солнечная, обнаружено место слива нефтепродуктов. Слив производился в сторону ручья. По оценке специалистов, общая площадь загрязнения составила 500 квадратных метров. Предположительно слив нефтепродуктов произошел пятого марта. В настоящее время к выяснению причин и виновников разлива подключены все соответствующие ведомства.

Очевидцев несанкционированного слива нефтепродуктов администрация городского округа просит сообщить любые сведения. Возможно, у кого-то есть данные видеорегистраторов, которые помогут найти виновников ЧП.

Контактные телефоны: (842337)423−48, 8 (42337) 4−72−47, 8 (42337)42539, (842337)3−20−36.

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