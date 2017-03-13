Виновника разлива нефтепродуктов ищут в Приморье
Администрация приморского города Артем просит жителей помочь найти виновника разлива нефтепродуктов, сообщает ИА «Дейта».
Администрация приморского города Артем просит жителей помочь найти виновника разлива нефтепродуктов, сообщает ИА «Дейта».
«Администрация Артемовского городского округа (АГО) принимает экстренные меры по ликвидации несанкционированного слива нефтепродуктов в ручей Зыбунный и просит жителей округа сообщить любую информацию по данному факту», — говорится в сообщении Артемовского городского округа.
Сегодня в администрации АГО состоялось заседание комиссии по ЧС и ПБ, на котором было принято решение признать ситуацию с разливом нефтепродуктов чрезвычайной локального характера.
«На основании акта обследования земельного участка, находящегося на территории в микрорайоне «Шахта Амурская», было установлено, что в ста метрах от трассы «Владивосток- Аэропорт», в направлении 1-го отделения совхоза «Артемовский», вдоль проезжей части грунтовой автодороги на повороте на улицу Солнечная, обнаружено место слива нефтепродуктов. Слив производился в сторону ручья. По оценке специалистов, общая площадь загрязнения составила 500 квадратных метров. Предположительно слив нефтепродуктов произошел пятого марта. В настоящее время к выяснению причин и виновников разлива подключены все соответствующие ведомства.
Очевидцев несанкционированного слива нефтепродуктов администрация городского округа просит сообщить любые сведения. Возможно, у
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