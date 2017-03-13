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12:04 (мск), источник: Nakanune.ru

В Свердловской области создан общеобластной родительский комитет

В Свердловской области создан общеобластной родительский комитет. Решение об этом озвучено на родительском форуме в рамках выставки «Образование от А до Я».

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, участниками форума стали представители городских и районных родительских комитетов из 62 муниципалитетов Свердловской области, а также эксперты системы образования, Роспотребнадзора, Общероссийского педагогического сообщества.

«Решение о необходимости создания общеобластного родительского комитета было принято в ходе августовского педагогического совета. Важность и актуальность формирования такой организации продиктована тем, что сегодня педагоги сталкиваются с серьезным вызовом: необходимо поддержать, помочь, найти детей, находящихся в условиях невероятно насыщенного информационного пространства. С точки зрения педагогического профессионализма, мы, безусловно, это делаем, но есть нюансы, когда помочь, донести информацию так, чтобы ребенок услышал, может только самый близкий человек, в данной ситуации необходима совместная работы с родителями», — сказал министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов.

Председателем общеобластного родительского комитета стала ответственный секретарь Свердловского регионального отделения Национальной Родительской Ассоциации Людмила Золотницкая.

По мнению экспертов, включенность родителей в работу системы образования сегодня чрезвычайно важна, так как их роль касается таких важнейших направлений, как контроль качества питания, управление в системе образования, независимая оценка качества образования.

Кроме того, на родительском форуме обсудили ряд актуальных для родительской общественности вопросов: просвещение и повышение компетентности родителей в вопросах воспитания детей, профессиональная ориентация. Выставка «Образование от А до Я. Карьера» прошла при поддержке правительства Свердловской области и регионального министерства общего и профессионального образования.

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