Театр кукол отметит День кукольника спектаклем «Сказка о золотой рыбке» в Новокуйбышевске

Международный день кукольника предложил отмечать иранский деятель кукольного театра Дживада Золфагарихо. Он выступил с этой идеей на XVIII Конгрессе Международного союза деятелей театра кукол в Магдебурге в 2000 г. и спустя два года был выбран день празднования Международного дня кукольника — 21 марта.

Самарский областной театр кукол с момента своего основания, а в 2017 г. он отмечает юбилей — 85 лет, уделяет много внимания тому, чтобы спектакли были доступны для всех детей Самарской области. Следуя этой традиции, в свой профессиональный праздник театр кукол отправится в Новокуйбышевск порадовать маленьких зрителей спектаклем «Сказка о рыбаке и рыбке» по произведению Александра Пушкина.