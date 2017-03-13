Активисты просят освободить печального слона
В Интернете собирают подписи в поддержку слонихи, которая живет в одиночку в зоопарке на Филиппинах вот уже 35 лет.
В Интернете собирают подписи в поддержку слонихи, которая живет в одиночку в зоопарке на Филиппинах вот уже 35 лет.
43-летняя слониха по кличке Мали родилась на
Организация PETA, ведущая борьбу за права животных, организовала сбор подписей под петицией в адрес правительства Филиппин с требованием улучшить условия содержания слонихи.
У Мали уже наблюдаются серьезные проблемы с суставами и ступнями
Зоозащитники просят перевезти Мали в заповедник для слонов в Таиланде, где она могла бы свободно передвигаться на природе, купаться в естественных водоемах, питаться свежей зеленью и общаться с другими слонами.
В настоящий момент петицию подписали уже 120 тысяч человек, однако правительство Филиппин пока отказывается принимать