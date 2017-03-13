Активисты просят освободить печального слона

43-летняя слониха по кличке Мали родилась на Шри-Ланке, однако в 1977 году ее перевезли в зоопарк Манилы на Филиппинах. Там она сначала жила с двумя другими слонами, но они вскоре умерли. Последние 35 лет Мали живет в своем тесном загоне в зоопарке одна, сообщает Metro.

Организация PETA, ведущая борьбу за права животных, организовала сбор подписей под петицией в адрес правительства Филиппин с требованием улучшить условия содержания слонихи.

По словам зоозащитников, которые называют Мали «самым печальным слоном в мире», существующие условия фактически губят животное, не давая ему возможности свободно передвигаться.

По словам зоозащитников, которые называют Мали «самым печальным слоном в мире», существующие условия фактически губят животное, не давая ему возможности свободно передвигаться.

У Мали уже наблюдаются серьезные проблемы с суставами и ступнями из-за постоянного стояния на бетонном полу. Кроме этого, повреждения копыт и подошв слонихи в перспективе могут привести к заражению крови и гибели животного.

Зоозащитники просят перевезти Мали в заповедник для слонов в Таиланде, где она могла бы свободно передвигаться на природе, купаться в естественных водоемах, питаться свежей зеленью и общаться с другими слонами.