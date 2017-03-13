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14:39 (мск), источник: Вести.Ру

Активисты просят освободить печального слона

В Интернете собирают подписи в поддержку слонихи, которая живет в одиночку в зоопарке на Филиппинах вот уже 35 лет.

43-летняя слониха по кличке Мали родилась на Шри-Ланке, однако в 1977 году ее перевезли в зоопарк Манилы на Филиппинах. Там она сначала жила с двумя другими слонами, но они вскоре умерли. Последние 35 лет Мали живет в своем тесном загоне в зоопарке одна, сообщает Metro.

Организация PETA, ведущая борьбу за права животных, организовала сбор подписей под петицией в адрес правительства Филиппин с требованием улучшить условия содержания слонихи.

По словам зоозащитников, которые называют Мали «самым печальным слоном в мире», существующие условия фактически губят животное, не давая ему возможности свободно передвигаться.
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У Мали уже наблюдаются серьезные проблемы с суставами и ступнями из-за постоянного стояния на бетонном полу. Кроме этого, повреждения копыт и подошв слонихи в перспективе могут привести к заражению крови и гибели животного.

Зоозащитники просят перевезти Мали в заповедник для слонов в Таиланде, где она могла бы свободно передвигаться на природе, купаться в естественных водоемах, питаться свежей зеленью и общаться с другими слонами.

В настоящий момент петицию подписали уже 120 тысяч человек, однако правительство Филиппин пока отказывается принимать какие-либо меры. Ранее сообщалось, что в Кении браконьеры убили одного из наиболее старых и крупных слонов во всей Африке.

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