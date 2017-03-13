Самая глубокая подводная пещера России обнаружена в Пермском крае

Дайверы Перми сделали необыкновенное открытие в минувшие выходные. Команда пермского дайв клуба 220BAR во главе с председателем Федерации подводного спорта Удмуртии Владимиром Федоровым изучала подводную пещеру, расположенную в Голубом озере на реке Чусовая.

«В ходе исследования Владимир Федоров сумел проплыть вглубь пещеры на расстояние 600 метров и достигнуть её дна, совершив погружение на глубину 88 метров. Причем треть пути пришлось “проходить” на глубине более 60 метров», — сообщают пермские дайверы.

До этого самой глубокой в России считалась пещера в реке Восточная Хоста в Краснодарском крае. Глубина погружения там составляла 82,5 метра. Теперь же статус самой глубокой подводной пещеры принадлежит пещере в Голубом озере в Пермском крае.

Подводные исследования Голубого озера начались в 1979 году. Тогда стало известно, что в озере есть наклонный ход, по которому в него поступают воды подземной реки.

Попыток погрузиться на дно пещеры Голубого озера было много. Путь к рекордному погружению на 88 метров был долгим. Владимиру Федорову пришлось пройти четыре экспедиции, чтобы достигнуть заветной цели.

В марте дайвер проведёт в Перми открытую встречу, на которой расскажет о своём рекордном погружении и покажет фото и видео. А 13 марта на канале «Россия» покажут репортаж об открытии.