В Омске завершилось голосование за «Народного героя»

Сегодня, 13 марта, организаторы региональной премии «Народный герой» подвели итоги завершившегося накануне голосования. Было подсчитано, что только на сайте премии за номинантов оставили свыше 76 тысяч голосов, а вместе с СМС — 79 093 голоса. Это в 3,5 раза больше, чем в прошлом году.

Лауреатов премии, тех, кого омичи готовы назвать народными героями, огласят на церемонии награждения, которая состоится уже в это воскресенье, 19 марта, в 17:00 часов в Концертном зале филармонии. Заказать пригласительные билеты можно по телефону 8 (929) 367 61 23, а также на сайте «12 канала» будет вестись прямая трансляция.

Напомним, премия «Народный герой» проводится второй год подряд. Организатором является газета «Ва-банкЪ. Омск» при поддержке областного правительства. С номинантами можно ознакомиться здесь.