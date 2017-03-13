В Омске представили нового начальника 242-го учебного центра ВДВ

Ранее он возглавлял кафедру тактики Рязанского воздушно-десантного училища. В торжественной обстановке нового руководителя 242-го центра представил заместитель командующего ВДВ России генерал-майор Владимир Кочетков. Он ознакомился с личным составом центра, а также поблагодарил теперь уже бывшего начальника заведения полковника Аркадия Фурдеева за службу на своем посту. Уже известно, что Фурдеев отправится на повышение и займет руководящую должность в Рязанском училище. Тем временем, на базе 242-го центра ВДВ продолжается переподготовка экипажей боевых машин на новейших образцах техники. В Омск уже поступило 10 единиц бронетранспортеров и гусеничных плавающих машин.