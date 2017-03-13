В Крыму сняли с мели иностранный сухогруз с украинским экипажем
СЕВАСТОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости (Крым). В Крыму спасательные суда Черноморского флота сняли с мели потерявший ход сухогруз под флагом Микронезии, сообщает
СЕВАСТОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости (Крым). В Крыму спасательные суда Черноморского флота сняли с мели потерявший ход сухогруз под флагом Микронезии, сообщает
Судно «Ривер Эрегли» следовало из болгарского порта Бургас в порт Новороссийск. Экипаж состоит из 7 человек — граждан Украины.
«11 марта при нахождении сухогруза на траверзе южной оконечности Крымского полуострова у него отказали главные двигатели, судно обесточилось, потеряло ход и начало дрейф в сторону береговых отмелей», — отметили в