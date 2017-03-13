Русский музей продлевает часы работы выставки картин Айвазовского

Количество посетителей выставки «И. К. Айвазовский. К 200-летию со дня рождения» бьёт все рекорды. И наплыв постоянно увеличивается. В связи с беспрецедентным интересом публики Русский музей продлевает часы работы выставки. Теперь в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье экспозицию можно посмотреть с 10 до 21 часа. В четверг — с 13 до 21-го.

Кассы закрываются на 30 минут раньше. Продажа комплексного билета на посещение постоянной экспозиции в Михайловском дворце и выставки «Айвазовский» в корпусе Бенуа осуществляется до 15 часов. Вторник — выходной день.