Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Убитый канадскими полицейскими россиянин: "Россия всех победит"
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
Китаянка родила младенца-гиганта
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
Украинские десантники массово бегут со службы: СМИ о причинах
39-летняя звезда КВН похудела на 60 кг - СМИ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову на отдыхе
Пригожин о детях от Валерии: неожиданное признание
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Первая женщина в космосе
8На Сицилии извергается вулкан Этна
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
12:31 (мск), источник: Newslab.ru

«Убери лишнее»: Усс призвал избавить Красноярск от заборов

Он рассказал, что часто слышит от обычных жителей города о том, что «заборная болезнь» является отличительной характеристикой Красноярска.

Спикер Законодательного Собрания Александр Усс призвал избавиться от обилия заборов в Красноярске. Свою позицию по этому вопросу он высказал в ходе участия в выездном совещании под председательством губернатора региона Виктора Толоконского по вопросу благоустройства Красноярска. Спикер даже призвал провести целую кампанию в столице края под лозунгом «убери лишнее».

Комментируя свою позицию, он напомнил о московском блогере Илье Варламове, который в прошлом году раскритиковал Красноярск, назвав набережную «позором» города, также ему не понравились «П-образные» пешеходные переходы и обилие заборчиков — в центре города они разделяют пешеходную зону и проезжую части, а в отдаленных районах установлены на клумбах. В центре города блогер предложил провести чистку, уменьшив количество проводов и вывесок, чтобы убрать «визуальный мусор».

Усс, в свою очередь, рассказал, что части слышит от обычных жителей города о том, что «заборная болезнь» является отличительной характеристикой Красноярска.

«Нам надо провести целую кампанию под лозунгом “убери лишнее”, то есть всё то, без чего можно обойтись. Мы говорили об этом неоднократно с Эдхамом Шукриевичем и рекомендуем всем проехать от политехнического института до Академгородка, глядя на обочину. Зачем на многих участках стоят металлические ограждения? Что и от кого они ограждают? Грязные, зачастую уже покосившиеся, хотя их поставили четыре года назад… Убежден, что этот призыв — “убери лишнее” — обязательно должен быть реализован», — цитирует его пресс-служба Заксобрания.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Красноярск стал одним из лидеров по росту цен на бензин
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Минфин предложил повысить НДС до 22%
ООН сообщила о рекордном числе убитых детей в Сирии в 2016 году
Овечкин установил личный антирекорд в НХЛ
В Росгвардии началась внезапная проверка боеготовности
Чиновники хотят снизить скорость доступа к сайтам-нарушителям
Захарова рассказала о распиле шпиля с высотки МИД на сувениры
Спорт
СМИ: «Барселона» предложит Месси €40 млн за продление контракта Ранее «Барселона» выплатила более €30 млн бразильскому нападающему Неймару за продление контракта
Авто
Nissan приостановил сборку в России еще одной модели Как стало известно СМИ, в январе-феврале автопроизводитель перестал собирать в России седаны Sentra
Hi-Tech
Пять новых технологий, которые спасут мир Каждый день новостные ленты все больше и больше переполняются негативом по поводу грядущего апокалипсиса, который человек, скорее всего, устроит себе сам, губя планету. Hi-Tech Mail.ru предлагает с оптимизмом посмотреть на новые технологии, которые могут помочь нам жить лучше...
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Дома в Крыму за год подешевели
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу В Госдуме предложили заменить материнский капитал на более гибкую систему поддержки семей. Член думского комитета по соцполитике Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец хотят установить новый размер ежемесячных пособий на детей, а также выделять семьям земельные участки и «Газели».
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь