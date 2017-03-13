«Убери лишнее»: Усс призвал избавить Красноярск от заборов

Спикер Законодательного Собрания Александр Усс призвал избавиться от обилия заборов в Красноярске. Свою позицию по этому вопросу он высказал в ходе участия в выездном совещании под председательством губернатора региона Виктора Толоконского по вопросу благоустройства Красноярска. Спикер даже призвал провести целую кампанию в столице края под лозунгом «убери лишнее».

Комментируя свою позицию, он напомнил о московском блогере Илье Варламове, который в прошлом году раскритиковал Красноярск, назвав набережную «позором» города, также ему не понравились «П-образные» пешеходные переходы и обилие заборчиков — в центре города они разделяют пешеходную зону и проезжую части, а в отдаленных районах установлены на клумбах. В центре города блогер предложил провести чистку, уменьшив количество проводов и вывесок, чтобы убрать «визуальный мусор».

Усс, в свою очередь, рассказал, что части слышит от обычных жителей города о том, что «заборная болезнь» является отличительной характеристикой Красноярска.