Новосибирцам ответят на вопросы про наркотики

Это всероссийская ежегодная акция, НСО всегда в ней принимает участие. Жителям города и области ответят на любые вопросы, связанные с наркотиками, а также примут информацию о торговцах смертельно опасным зельем или лицах, пытающихся вовлечь людей в употребление или распространение незаконных одурманивающих средств.

«По телефону горячей линии наркоконтроля можно задать вопросы специалистам разного профиля, — рассказал Андрей Чеботаев, старший оперуполномоченный отдела межведомственного взаимодействия Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по НСО. — Отвечать будут профессионалы из Министерства здравоохранения НСО, Минсоцразвития, наркологи, представители общественных организаций и др.».

Акция, проходит в два этапа. Первый — с 13 по 24 марта, второй — в ноябре. Горячая линия — только одно из мероприятий. Планируется большая работа по проверке образовательных учреждений, мониторинг сети Интернет и другие мероприятия.

Телефон горячей линии (383) 232−69−54. Она будет работать 22 марта с 14.00 до 16.00.

О фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков, жителей Новосибирска и области просят сообщать по «телефону доверия» ГУ МВД России по Новосибирской области: (383) 232−76−75 — работает круглосуточно. Анонимные заявления также рассматриваются, заверил Станислав Ларин, замначальника отдела межведомственного взаимодействия Управления по контролю за оборотом наркотиков.