Усиление ветра, снег и гололедицу обещают синоптики в Челябинской области 13—14 марта
Порывы ветра предстоящей ночью достигнут 15, днем во вторник — 12 метров в секунду.
Порывы ветра предстоящей ночью достигнут 15, днем во вторник — 12 метров в секунду.
Усиление ветра до 15 метров в секунду, снег и гололедицу прогнозируют синоптики в ближайшие сутки в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Предстоящей ночью в регионе будет минус 6−11, в низинах — 12−17 градусов, местами пройдет небольшой снег. Днем во вторник ожидается от минус двух до плюс трех, в пониженных частях рельефа — до минус шести, на западе — умеренный снег, утром по всей области слабая изморозь, на дорогах — гололедица, ветер западный с переходом на
В последующие сутки, как следует из предварительного прогноза, в ночные часы будет минус 10−15, в горах и низинах — до 20, днем — без существенных по сравнению со вторником температурных колебаний, ветер сменит направление на