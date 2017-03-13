Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Убитый канадскими полицейскими россиянин: "Россия всех победит"
Кремль отреагировал на расследование ФБК о недвижимости Медведева
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Китаянка родила младенца-гиганта
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
«Людей просто довели»: СМИ о массовом бегстве десантников ВСУ
39-летняя звезда КВН похудела на 60 кг - СМИ
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову на отдыхе
Пригожин о детях от Валерии: неожиданное признание
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Первая женщина в космосе
8На Сицилии извергается вулкан Этна
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
12:34 (мск), источник: dostup1.ru

Усиление ветра, снег и гололедицу обещают синоптики в Челябинской области 13—14 марта

Порывы ветра предстоящей ночью достигнут 15, днем во вторник — 12 метров в секунду.

Усиление ветра до 15 метров в секунду, снег и гололедицу прогнозируют синоптики в ближайшие сутки в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Предстоящей ночью в регионе будет минус 6−11, в низинах — 12−17 градусов, местами пройдет небольшой снег. Днем во вторник ожидается от минус двух до плюс трех, в пониженных частях рельефа — до минус шести, на западе — умеренный снег, утром по всей области слабая изморозь, на дорогах — гололедица, ветер западный с переходом на северо-восточный, ночью порывы до 15, днем — до 12 метров в секунду.

В последующие сутки, как следует из предварительного прогноза, в ночные часы будет минус 10−15, в горах и низинах — до 20, днем — без существенных по сравнению со вторником температурных колебаний, ветер сменит направление на юго-восточный, его скорость составит 3−8 метров в секунду.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
ясно
-1°
ясно
772 мм рт. ст.
повышенное
40 %
оптимальная
4 м/с
слабый ветер
Единый проездной билет в Челябинске готов на 80%
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Минфин предложил повысить НДС до 22%
ООН сообщила о рекордном числе убитых детей в Сирии в 2016 году
Овечкин установил личный антирекорд в НХЛ
В Росгвардии началась внезапная проверка боеготовности
Чиновники хотят снизить скорость доступа к сайтам-нарушителям
Захарова рассказала о распиле шпиля с высотки МИД на сувениры
Спорт
СМИ: «Барселона» предложит Месси €40 млн за продление контракта Ранее «Барселона» выплатила более €30 млн бразильскому нападающему Неймару за продление контракта
Авто
Nissan приостановил сборку в России еще одной модели Как стало известно СМИ, в январе-феврале автопроизводитель перестал собирать в России седаны Sentra
Hi-Tech
Пять новых технологий, которые спасут мир Каждый день новостные ленты все больше и больше переполняются негативом по поводу грядущего апокалипсиса, который человек, скорее всего, устроит себе сам, губя планету. Hi-Tech Mail.ru предлагает с оптимизмом посмотреть на новые технологии, которые могут помочь нам жить лучше...
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Петербург попал в десятку самых экологичных городов России
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу В Госдуме предложили заменить материнский капитал на более гибкую систему поддержки семей. Член думского комитета по соцполитике Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец хотят установить новый размер ежемесячных пособий на детей, а также выделять семьям земельные участки и «Газели».
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь