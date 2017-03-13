Усиление ветра, снег и гололедицу обещают синоптики в Челябинской области 13—14 марта

Усиление ветра до 15 метров в секунду, снег и гололедицу прогнозируют синоптики в ближайшие сутки в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Предстоящей ночью в регионе будет минус 6−11, в низинах — 12−17 градусов, местами пройдет небольшой снег. Днем во вторник ожидается от минус двух до плюс трех, в пониженных частях рельефа — до минус шести, на западе — умеренный снег, утром по всей области слабая изморозь, на дорогах — гололедица, ветер западный с переходом на северо-восточный, ночью порывы до 15, днем — до 12 метров в секунду.