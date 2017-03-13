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12:35 (мск), источник: dostup1.ru

В субботу во всех больницах Челябинска пройдет День открытых дверей

Узнать о своем здоровье смогут жители города старше 18 лет.

В субботу, 18 марта, во всех медицинских учреждениях Челябинска пройдет День открытых дверей — узнать о своем здоровье смогут жители города старше 18 лет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на начальника Управления здравоохранения Челябинска Наталью Горлову.

На диспансеризацию приглашаются челябинцы следующих годов рождения: 1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999.

Для того чтобы лабораторные исследования были максимально точными, медики советуют приходить на диспансеризацию натощак. Отметим, что с этого года в комплекс вошел также тест на ВИЧ-инфекцию.

Напомним, в планах Минздрава на 2017 год — привлечь к прохождению диспансеризации свыше 500 тыс. человек.

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