Музыкальный клип «Туган урман» признан лучшим в российской анимации

Как сообщили на студии, героем клипа стан Шураленок с веснушками и ребяческой улыбкой. В трехминутном анимационном ролике он исполнил песню о родном лесе и своей любви к нему.

Автор песни — композитор Азат Хусаинов, создатель клипа — главный режиссер студии Сергей Киатров. Персонаж исполняет песню голосом лауреата «Татар жыры», многократной обладательницы «Золотого Барса» Лейсан Закировой.

Конкурс на лучший музыкальный фильм проводился в преддверии XXII Открытого российского фестиваля анимационного кино. Вместе с музыкальным клипом «Татармультфильма» за звание лучшего музфильма боролись более 100 анимационных работ из стран СНГ, Европы и Америки.

«В конкурсных картинах мы оценивали визуализацию музыкального произведения средствами анимации в форме клипа, а также в форме сюжетного или бессюжетного фильма, где музыка является основой драматургического действия», — отметили в оргкомитете конкурса.

Официально российский фестиваль анимационного кино стартует 15 марта. В основной конкурсной программе фестиваля «Татармультфильм» представит первый татарстанский полнометражный анимационный фильм «Стрела наследия». Показ фильма состоится в заключительный день фестиваля, когда будут представлены основные номинанты на победу в главном российском фестивале анимации.