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17:22 (мск), источник: ИА Татар-информ

Музыкальный клип «Туган урман» признан лучшим в российской анимации

В создании анимационной работы приняли участие деятели культуры Татарстана.

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Музыкальный клип «Туган урман» («Родной лес») производства студии «Татармультфильм» признан одним из лучших музыкальных фильмов 2014—2016 гг. по решению оргкомитета XXII Открытого российского фестиваля анимационного кино.

Как сообщили на студии, героем клипа стан Шураленок с веснушками и ребяческой улыбкой. В трехминутном анимационном ролике он исполнил песню о родном лесе и своей любви к нему.

Автор песни — композитор Азат Хусаинов, создатель клипа — главный режиссер студии Сергей Киатров. Персонаж исполняет песню голосом лауреата «Татар жыры», многократной обладательницы «Золотого Барса» Лейсан Закировой.

Конкурс на лучший музыкальный фильм проводился в преддверии XXII Открытого российского фестиваля анимационного кино. Вместе с музыкальным клипом «Татармультфильма» за звание лучшего музфильма боролись более 100 анимационных работ из стран СНГ, Европы и Америки.

«В конкурсных картинах мы оценивали визуализацию музыкального произведения средствами анимации в форме клипа, а также в форме сюжетного или бессюжетного фильма, где музыка является основой драматургического действия», — отметили в оргкомитете конкурса.

Официально российский фестиваль анимационного кино стартует 15 марта. В основной конкурсной программе фестиваля «Татармультфильм» представит первый татарстанский полнометражный анимационный фильм «Стрела наследия». Показ фильма состоится в заключительный день фестиваля, когда будут представлены основные номинанты на победу в главном российском фестивале анимации.

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