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17:04 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградских школьников научат быть здоровыми

В Волгоградской области стартовал проект по повышению медицинской грамотности среди детей.

С начала года занятия по основам сохранения здоровья посетили уже около 500 ребят в возрасте от 3 до 18 лет. Проект реализуется совместно комитетом здравоохранения и комитетом образования и науки Волгоградской области. Речь идет о проведении специальных уроков для обучающихся и воспитанников дошкольных и общеобразовательных организаций Волгоградской области.

Занятия посвящены важности здорового питания, физической активности, личной безопасности, профилактике вредных привычек. Школьники старших классов знакомятся с основными факторами риска социально значимых заболеваний и их профилактикой. Все участники проекта получат «Профили здоровья», разработанные областным Центром медицинской профилактики с адаптированной медицинской информацией, заданиями и тестами для оценки состояния своего здоровья.

Планируется, что в 2017 году уроки грамотности завершатся широкомасштабным фестивалем здоровья.

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