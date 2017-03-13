Волгоградских школьников научат быть здоровыми

С начала года занятия по основам сохранения здоровья посетили уже около 500 ребят в возрасте от 3 до 18 лет. Проект реализуется совместно комитетом здравоохранения и комитетом образования и науки Волгоградской области. Речь идет о проведении специальных уроков для обучающихся и воспитанников дошкольных и общеобразовательных организаций Волгоградской области.

Занятия посвящены важности здорового питания, физической активности, личной безопасности, профилактике вредных привычек. Школьники старших классов знакомятся с основными факторами риска социально значимых заболеваний и их профилактикой. Все участники проекта получат «Профили здоровья», разработанные областным Центром медицинской профилактики с адаптированной медицинской информацией, заданиями и тестами для оценки состояния своего здоровья.

Планируется, что в 2017 году уроки грамотности завершатся широкомасштабным фестивалем здоровья.