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12:29 (мск), источник: Вести - Воронеж

Погибшему при крушении ТУ-154 артисту из Воронежской области открыли мемориальную доску

Память земляка, солиста ансамбля имени Александрова Евгения Булочникова, увековечили школьники села Никольское Бобровского района. Погибший при крушении военного самолёта ТУ-154 артист вырос здесь и учился в местной школе.

На стенах учебного заведения установили мемориальную доску. Вспомнить солиста пришли односельчане и педагоги областного училища культуры, где Булочников учился на хоровом отделении.

Тамара Черемухина, преподаватель училища культуры:

«Помимо того, что он владел инструментами, он ещё и владел голосом хорошим. Заметили его редкий баритон. И этот баритон мы услышали — вся страна».

Его карьера как солиста была молниеносной. Лауреат международных конкурсов, в 2008 стал солистом прославленного коллектива. Вместе с ним побывал в 20 странах мира.

Между гастролями приезжал в гости к маме. И даже во время отдыха, говорит Ольга Булочникова, он репетировал. О поездке ансамбля в Сирию родным не говорил. SMS отослал жене уже из самолёта. Ему было 29 лет.

Ольга Булочникова, мама погибшего солиста:

«Никаких предчувствий не было. Не было. Просто я проснулась, и остановились часы. Именно ночью, в три часа. И всё, потом уже утром сообщили. Я говорю, он же никуда не собирался лететь. Он никому не сказал, что полетят. Был в Москве».

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