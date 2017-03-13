Коммунальщики будут в кредит вывозить снег с улиц Новосибирска
На вывоз снега у новосибирских властей нет денег. В этом году из бюджета выделено средств ровно в десять раз меньше, чем необходимо.
На вывоз снега у новосибирских властей нет денег. В этом году из бюджета выделено средств ровно в десять раз меньше, чем необходимо.
Чиновники подсчитали, чтобы освободить город от снежного плена, потребуется 250 миллионов. 30 готова дать область. Остальные взять негде.
Евгений Пономарев, Начальник Государственной жилищной инспекции Новосибирской области: «Снег вывозить будут. Будут продолжать вывозить в кредит. Надо понимать, что город находится в бюджетозависимой ситуации».