На выезде из Голованово заработает светофор
После закрытия поста ДПС на перекрестке Корсуньской и Соликамского тракта возникли затруднения движения для пешеходов и водителей. Поэтому было решено включить там светофор.
После закрытия поста ДПС на перекрестке Корсуньской и Соликамского тракта возникли затруднения движения для пешеходов и водителей. Поэтому было решено включить там светофор.
В Перми с 15 марта заработает светофор на пересечении Корсуньской и Соликамского тракта. Это было сделано для обеспечения безопасности движения транспорта, информирует
Режим работы светофора с использованием различных суточных режимов был разработан по результатам проведения исследования транспортных потоков на перекрестке в момент пиковых и межпиковых нагрузок. Это позволит избежать возникновения заторов на оживленных участках: Чусовском мосту и Соликамском тракте.