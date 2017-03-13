На выезде из Голованово заработает светофор

В Перми с 15 марта заработает светофор на пересечении Корсуньской и Соликамского тракта. Это было сделано для обеспечения безопасности движения транспорта, информирует пресс-служба горадминистрации.

Режим работы светофора с использованием различных суточных режимов был разработан по результатам проведения исследования транспортных потоков на перекрестке в момент пиковых и межпиковых нагрузок. Это позволит избежать возникновения заторов на оживленных участках: Чусовском мосту и Соликамском тракте.