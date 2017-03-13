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13:10 (мск), источник: РИА Крым

Три года в России: известные артисты едут в Крым на годовщину воссоединения

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости (Крым). Жителей полуострова с третьей годовщиной «Крымской весны» поздравят Александр Маршал, Вика Цыганова и Российский государственный академический камерный «Вивальди-оркестр» под руководством народной артистки России Светланы Безродной.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в пресс-службе Мининформа РК.

В частности, концерты «Вивальди-оркестра» состоятся 14 и 15 марта на сцене Крымского академического русского драматического театра им. Горького в Симферополе.

В годовщину проведения Общекрымского референдума, 16 марта, праздничная программа стартует в 09:15 возложением цветов к памятнику Народному ополчению всех времен. После этого пройдет праздничное шествие с участием руководства Республики, молодежных и общественных организаций, трудовых и творческих коллективов, а также жителей и гостей полуострова. Продолжится праздник митингом на площади у здания Государственного совета Крыма.

Здесь же будет проходить концертная программа с участием крымских творческих коллективов. А завершится праздничный день премьерой фильма «Первоклашки из Крыма» в Государственном академическом музыкальном театре РК, в рамках которой состоится встреча зрителей с одним из актеров, заслуженным артистом РФ Михаилом Пореченковым.

А 18 марта жителей полуострова с вхождением Крыма и Севастополя в состав России поздравят популярные артисты российской эстрады Александр Маршал и Вика Цыганова. Они выступят на площади им. Ленина в крымской столице.

Как ранее сообщал РИА Новости (Крым), с 12 по 17 марта в Ялте, Симферополе и Севастополе пройдет музыкальный фестиваль «Крымская весна», приуроченный к трехлетию воссоединения полуострова с Россией.

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