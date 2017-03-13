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12:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Ученые определили происхождение лейкемии

Международный коллектив генетиков определил происхождение лейкемии. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy, кратко о нем в понедельник, 13 марта, сообщает The Telegraph.

Источник: Reuters

Ученые показали, что заболевание появилось около 20−45 миллионов лет назад. Тогда оно встречалось у обыкновенных длиннокрылых — вида летучих мышей, находящихся в настоящее время под угрозой исчезновения.

В окаменелых останках животных были найдены следы дельтаретровирусов. Считается, что они находились в крови животных и вызывали болезнь, похожую на лейкемию.

Лейкемия — онкологическое заболевание, при котором клетки костного мозга мутируют, не развиваясь в нормальные зрелые лейкоциты, и становятся раковыми клетками. От других видов рака она отличается тем, что при ней не образуется опухоль в каком-то одном месте.

Ежегодно в мире вирус HTLV-1 (Human T-lymphotropic virus), вызывающий злокачественные новообразования лимфоидной и кроветворной тканей, поражает от 15 до 20 миллионов людей.

Комментарии
1
Veronica Loecken
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