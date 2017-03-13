В Балтийске Министерство обороны представило современное вооружение и военную технику

Зрелище не оставляет равнодушными даже самых юных зрителей. После выступления ребятня бежит собирать гильзы от холостых патронов.

— Мне понравилось, и у меня есть патроны.

— Я хотел бы быть таким же сильным, как и военные.

Осуществить мечту можно здесь же. На площади Воинской славы развёрнут мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Есть возможность пройти профессионально-психологическое тестирование, подать первичные документы и сдать нормативы по физподготовке.

Дмитрий Чистяков, сержант, инструктор пункта отбора:

— Людей много, уже были интересующиеся вопросами службы по контракту. Были как мужчины, так и женщины. Много вакансий разнообразных: от медицины, до связистов и снайперов.

Знакомство с армией проходит интерактивно. Военные спецподразделений проводят презентации оружия: от пистолета Макарова до гранатомёта, образцов военной формы, а также новейшей экипировки спасательных средств.

Кирилл Попов, корреспондент:

— За моей спиной — реактивная система залпового огня «Град», рядом БТР. Там находится зенитно-ракетный комплекс «С-400», комплексы связи и управления. Всего 15 единиц современной техники, стоящей на вооружении Балтфлота. И всё это в свободном доступе для гостей акции.

Акция «Есть такая профессия — Родину защищать» призвана рассказать о деятельности и развитии армии.

Татьяна Можина, жительница Балтийска:

— Всё приходит в норму сейчас, возвращаются былые времена. В армии уже нет такой разрухи. Хорошая, новая техника. Смотришь на всё здесь происходящее и испытываешь гордость за армию российскую.

В ближайшее время подобные показы вооружения Балтийского флота пройдут в Калининграде и Советске.