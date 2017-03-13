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17:54 (мск), источник: Вести - Калининград

В Балтийске Министерство обороны представило современное вооружение и военную технику

Показ вооружения Балтийского флота прошёл в рамках первой в этом году информационно-агитационной акции «Есть такая профессия — Родину защищать».

На плацу — показательное выступление морских пехотинцев. Самая яркая часть акции. Бойцы демонстрируют технику ведения рукопашного боя, обезвреживают условного противника и победоносно возводят флаг морской пехоты.

Зрелище не оставляет равнодушными даже самых юных зрителей. После выступления ребятня бежит собирать гильзы от холостых патронов.

 — Мне понравилось, и у меня есть патроны.

 — Я хотел бы быть таким же сильным, как и военные.

Осуществить мечту можно здесь же. На площади Воинской славы развёрнут мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Есть возможность пройти профессионально-психологическое тестирование, подать первичные документы и сдать нормативы по физподготовке.

Дмитрий Чистяков, сержант, инструктор пункта отбора:

 — Людей много, уже были интересующиеся вопросами службы по контракту. Были как мужчины, так и женщины. Много вакансий разнообразных: от медицины, до связистов и снайперов.

Знакомство с армией проходит интерактивно. Военные спецподразделений проводят презентации оружия: от пистолета Макарова до гранатомёта, образцов военной формы, а также новейшей экипировки спасательных средств.

Кирилл Попов, корреспондент:

 — За моей спиной — реактивная система залпового огня «Град», рядом БТР. Там находится зенитно-ракетный комплекс «С-400», комплексы связи и управления. Всего 15 единиц современной техники, стоящей на вооружении Балтфлота. И всё это в свободном доступе для гостей акции.

Акция «Есть такая профессия — Родину защищать» призвана рассказать о деятельности и развитии армии.

Татьяна Можина, жительница Балтийска:

 — Всё приходит в норму сейчас, возвращаются былые времена. В армии уже нет такой разрухи. Хорошая, новая техника. Смотришь на всё здесь происходящее и испытываешь гордость за армию российскую.

В ближайшее время подобные показы вооружения Балтийского флота пройдут в Калининграде и Советске.

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