Алиханов рассчитывает на введение электронных виз для иностранцев в 2018 году
Врио губернатора Антон Алиханов рассчитывает, что с 2018 года иностранцы смогут приезжать в Калининградскую область по электронным визам. Об этом он заявил на
Врио губернатора Антон Алиханов рассчитывает, что с 2018 года иностранцы смогут приезжать в Калининградскую область по электронным визам. Об этом он заявил на
— Мы будем внедрять у себя механизм электронной визы, который в качестве эксперимента действует на Дальнем Востоке. Надеюсь, уже со следующего года эти поправки вступят в силу, заработают для нас. Калининград более логичное место для этого, ведь Владивосток частоколом не обнесёшь, возможны
По словам главы Ростуризма Олега Сафонова, внедрение электронных виз для иностранцев позволит увеличить туристический поток на 30−40%.
«У Калининграда гигантский потенциал, 5 млн туристов — это вполне реальная цифра, нужно работать над повышением качества инфраструктуры», — считает глава Ростуризма.
Региональные власти планируют ввести электронные визы для увеличения потока туристов. Согласно поправкам, правительство РФ устанавливает упрощённый порядок оформления однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в электронной форме для иностранцев, которые приезжают на территорию Калининградской области. Иностранные граждане смогут подавать заявление и анкету на специализированном сайте.
В конце декабря 2016 года