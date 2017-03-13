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17:51 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов рассчитывает на введение электронных виз для иностранцев в 2018 году

Врио губернатора Антон Алиханов рассчитывает, что с 2018 года иностранцы смогут приезжать в Калининградскую область по электронным визам. Об этом он заявил на пресс-конференции по развитию туризма в понедельник, 13 марта.

Источник: Калининград.Ru

— Мы будем внедрять у себя механизм электронной визы, который в качестве эксперимента действует на Дальнем Востоке. Надеюсь, уже со следующего года эти поправки вступят в силу, заработают для нас. Калининград более логичное место для этого, ведь Владивосток частоколом не обнесёшь, возможны какие-то злоупотребления со стороны иностранцев. Те дополнительные доходы, который создаёт турпоток, они в разы и десятки раз превышают объём визовых сборов, — сообщил Алиханов.

По словам главы Ростуризма Олега Сафонова, внедрение электронных виз для иностранцев позволит увеличить туристический поток на 30−40%.

«У Калининграда гигантский потенциал, 5 млн туристов — это вполне реальная цифра, нужно работать над повышением качества инфраструктуры», — считает глава Ростуризма.

Региональные власти планируют ввести электронные визы для увеличения потока туристов. Согласно поправкам, правительство РФ устанавливает упрощённый порядок оформления однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в электронной форме для иностранцев, которые приезжают на территорию Калининградской области. Иностранные граждане смогут подавать заявление и анкету на специализированном сайте.

В конце декабря 2016 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил идею электронных виз для посещения региона.

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