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14:32 (мск), источник: Капитал

Wizz Air летом запустит четыре новых рейса из Украины

Венгерская компания Wizz Air объявила об открытии четырех новых маршрутов из аэропортов Киева и Львова.

Источник: Капитал

Один из крупнейших европейских лоу-кост авиаперевозчиков — венгерская компания Wizz Air объявила об открытии четырех новых маршрутов из аэропортов Киева и Львова.

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Как сообщила пресс-служба компании, с 18 июня Wizz начнет выполнять перелеты по второму новому направлению из львовского аэропорта в столицу Германии, Берлин-Шенефельд, а с августа — запустит три новых рейса из Киева в Познань и Люблин в Польше и Франкфурт-Хан в Германии, передает Интерфакс-Украина.

«Пассажиры, планирующие посетить эти страны, могут уже забронировать билеты на сайте по тарифам от 579 грн/EUR19,99», — указано в сообщении.

Помимо этого, второй авиалайнер Airbus A320 будет поставлен на киевскую базу, поддерживая в общей сложности перелеты по низким тарифам по 19 маршрутам в восемь стран из Киева с учетом Нюрнберга и Копенгагена, рейсы на которые станут доступными предстоящим летом.

Как сообщалось, созданная в 2004 года и использующая самолеты Airbus-320 бюджетная авиакомпания Wizz Air начала полеты из Украины и внутри страны (в том числе из Киева во Львов) в 2008 году, открыв «дочку» «Визз Эйр Украина». К осени 2013 года в дополнение к базе в Киеве была открыта база в Донецке, флот компании увеличился до четырех самолетов, и она объявила о планах в апреле 2014 года открыть львовскую базу еще с одним таким воздушным судном.

Однако в связи с событиями в Украине в апреле 2014 года Wizz Air отказалась от этих планов, закрыла базу в Донецке, а спустя год сообщила о прекращении полетов «Визз Эйр Украина», уходе из Львова, существенном сокращении маршрутной сетки и переводе ее на обслуживание Wizz Air Hungary. В частности, из Львова были прекращены полеты в Милан, Неаполь и Венецию. Флот компании в Украине был сокращен до одного самолета на базе в аэропорту «Киев» («Жуляны»).

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