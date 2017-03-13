В Минске наведут порядок в работе маршруток
В Минске примут дополнительные меры для наведения порядка в сфере автомобильных пассажирских перевозок.
В Минске примут дополнительные меры для наведения порядка в сфере автомобильных пассажирских перевозок.
Такое поручение дал сегодня на оперативном совещании в мэрии председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.
В ближайшее время будут подготовлены предложения для устранения имеющихся недостатков, передает корреспондент БЕЛТА. В частности, речь идет об упорядочении
Имеют место факты нелегального извоза, неудовлетворительного состояния транспортных средств. «Такие случаи должны быть на контроле ответственных служб», — подчеркнул Андрей Шорец.
Как сообщил директор ГУ «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов, в