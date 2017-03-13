В Минске наведут порядок в работе маршруток

Такое поручение дал сегодня на оперативном совещании в мэрии председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.

Страховые взносы в Беларуси в январе выросли на 16 процентов

В ближайшее время будут подготовлены предложения для устранения имеющихся недостатков, передает корреспондент БЕЛТА. В частности, речь идет об упорядочении остановки-стоянки маршрутных такси (такая проблема особенно актуальна для Привокзальной площади), а также привлечения к ответственности водителей за несоблюдение ПДД.

Имеют место факты нелегального извоза, неудовлетворительного состояния транспортных средств. «Такие случаи должны быть на контроле ответственных служб», — подчеркнул Андрей Шорец.