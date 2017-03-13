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13:09 (мск), источник: Ежедневник.by

В Минске наведут порядок в работе маршруток

В Минске примут дополнительные меры для наведения порядка в сфере автомобильных пассажирских перевозок.

Источник: Ежедневник.by

Такое поручение дал сегодня на оперативном совещании в мэрии председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.

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В ближайшее время будут подготовлены предложения для устранения имеющихся недостатков, передает корреспондент БЕЛТА. В частности, речь идет об упорядочении остановки-стоянки маршрутных такси (такая проблема особенно актуальна для Привокзальной площади), а также привлечения к ответственности водителей за несоблюдение ПДД.

Имеют место факты нелегального извоза, неудовлетворительного состояния транспортных средств. «Такие случаи должны быть на контроле ответственных служб», — подчеркнул Андрей Шорец.

Как сообщил директор ГУ «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов, в январе-феврале текущего года предприятие провело 34 рейда, в том числе совместно с представителями Госавтоинспекции, санэпидслужбы. Отмечался рост нарушений.

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